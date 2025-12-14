Το «ευχαριστώ» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αστυνομία μετά το αλκοτέστ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη σε ένα από τα μπλόκα που στήνει η Αστυνομία τα βράδια του Σαββάτου για τη διενέργεια αλκοτέστ πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός συνοδεία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη επιθεώρησε όλη την διαδικασία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν και είναι γνωστό πώς δεν είναι καθόλου φίλος με τα οινοπνευματώδη ποτά θέλησε να δει πώς γίνεται η διαδικασία του αλκοτεστ και για αυτό φύσηξε στο ειδικό μηχάνημα.

«Ευχαριστούμε τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έργο τους. Κυριολεκτικά σώζουν ζωές» ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού που ανάρτησε βίντεο από την επίσκεψή του στο μπλόκο της Αστυνομίας στα κοινωνικά δίκτυα.