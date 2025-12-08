Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι έσπασαν θυρίδες κούριερ – Έκλεψαν ένα ζευγάρι παπούτσια

Συνελήφθησαν από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης τρεις 16χρονοι, οι οποίοι προκάλεσαν φθορές σε τέσσερις θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών στην περιοχή του Ευόσμου. Οι νεαροί αφαίρεσαν από το εσωτερικό των θυρίδων ένα ζευγάρι παπούτσια. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο έγιναν 5 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη των ανηλίκων.