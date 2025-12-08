Ελλάδα Θεσσαλονίκη Ανήλικοι

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι έσπασαν θυρίδες κούριερ – Έκλεψαν ένα ζευγάρι παπούτσια

Τρεις 16χρονοι αφαίρεσαν από το εσωτερικό θυρίδων ένα ζευγάρι παπούτσια.

TyposThes
TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνελήφθησαν από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης τρεις 16χρονοι, οι οποίοι προκάλεσαν φθορές σε τέσσερις θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών στην περιοχή του Ευόσμου. Οι νεαροί αφαίρεσαν από το εσωτερικό των θυρίδων ένα ζευγάρι παπούτσια. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο έγιναν 5 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη των ανηλίκων.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Ανήλικοι

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader