Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός 12χρονος κατά την άφιξη σκάφους μεταναστών - Χτυπήθηκε από προπέλα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Σάμο τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/12), όταν ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο κατά τη διάρκεια προσέγγισης σκάφους με μετανάστες.

Σύμφωνα με το samos24.gr, το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών.

Ο θάνατος του ανήλικου αγοριού αποκαλύφθηκε κατά τη δεύτερη άφιξη μεταναστών στο νησί, η οποία σημειώθηκε στη Σβάλα λίγο μετά τις τέσσερις σήμερα τα ξημερώματα. Είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση μεταναστών το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός, εστιάζοντας στη στιγμή της προσέγγισης του σκάφους στην ακτή.