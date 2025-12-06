Τραγωδία νότια της Κρήτης: Βρέθηκε μισοβυθισμένη βάρκα με μετανάστες – 18 νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της νήσου Χρυσής, νότια της Κρήτης μετά από ναυάγιο μεταναστών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχουν διασωθεί δύο άτομα, ενώ έχουν βρεθεί 18 σοροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα του Σαββάτου (6/12) εντοπίστηκε από διερχόμενο φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας, μία ημιβυθισμένη λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, το σημείο της τραγωδίας προσέγγισε αμέσως το συγκεκριμένο πλοίο, καλώντας τον θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για να ξεκινήσει άμεσα η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των λιμενικών Αρχών της Κρήτης, οι οποίες έσπευσαν με πλωτά μέσα, αν και οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες.

Στο μεταξύ το φουσκωτό των μεταναστών είχε βυθιστεί, παρασύροντας στον υγρό τάφο 18 από τους 20 μετανάστες. Τα πτώματά τους ανασύρθηκαν από το σκάφος του Λιμενικού, το οποίο έχει αποσπαστεί τις τελευταίες ημέρες στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Οι σοροί των άτυχων μεταναστών θα μεταφερθούν για νεκροψία νεκροτομή στο ΠΑΓΝΗ.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, ένα σκάφος της δύναμης Frontex, 3 παραπλέοντα, ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα αεροσκάφος της δύναμης Frontex.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ανετράπη ή βυθίστηκε η λέμβος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία για επιπλέον επιβαίνοντες.