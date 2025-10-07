Ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Λέσβου: Ανασύρθηκαν 4 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Σοβαρό ναυάγιο σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λέσβου, κοντά στις περιοχές Τάρτι και Τσίλια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σκάφος που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Πρόκειται για δύο άνδρες, μια γυναίκα και έναν ανήλικο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, που ξεκίνησαν εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τέσσερις σοροί, ενώ 34 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά, αναφέρει το τοπικό μέσο stonisi.gr.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στη θαλάσσια περιοχή επικρατούσε έντονος κυματισμός. Οι έρευνες του Λιμενικού συνεχίζονται, καθώς δεν αποκλείεται στο σκάφος να επέβαιναν και άλλα άτομα που παραμένουν αγνοούμενα.