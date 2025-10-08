Λέσβος: Μεγάλη κατολίσθηση στο Πλωμάρι - Βράχος έκανε κομμάτια την άσφαλτο

Σκηνικό από «πτώση μετεωρίτη» θυμίζει το περιστατικό που συνέβη στο Πλωμάρι της Λέσβου.

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (7.10) στη Λέσβο, με αποτέλεσμα να σπάσει κυριολεκτικά ο δρόμος. Ειδικότερα ένας μεγάλος βράχος έπεσε στον δρόμο που συνδέει τη Μελίντα με το Πλωμάρι, καθώς αποκολλήθηκε από το πρανές και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Από το περιστατικό σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές στην άσφαλτο, καθιστώντας τον δρόμο επικίνδυνο και απροσπέλαστο.

Όπως επισημαίνει το τοπικό μέσο «Στο νησί», ο εν λόγω δρόμος παραμένει κλειστός εδώ και αρκετά χρόνια, εξαιτίας των συνεχών κατολισθήσεων. Είχε ανοίξει προσωρινά το φετινό καλοκαίρι, βέβαια, με σκοπό να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες και τους λουόμενους της περιοχής. Ωστόσο, πλέον έχει ξανακλείσει.

«Ο δρόμος θεωρείται επίσημα κλειστός και η διέλευση γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των οδηγών», σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Χρυσόστομος Χατζηκυριαζής, επισημαίνοντας την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου τμήματος του οδικού δικτύου.

Μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως;

Το μέσο «Στο Νησί» υπογραμμίζει ότι για την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος απαιτείται ένα πλήρες έργο ανακατασκευής του δρόμου Μελίντα – Πλωμάρι, προϋπολογισμού περίπου οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη παρέμβαση, που προϋποθέτει σοβαρές και εξειδικευμένες γεωλογικές μελέτες, καθώς το υπέδαφος της περιοχής χαρακτηρίζεται από σαθρούς βράχους και έντονη γεωμορφολογία, γεγονός που καθιστά κάθε τεχνική λύση δύσκολη και απαιτητική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός και χρήσιμος, διότι είναι ο μόνος που συνδέει με συντομία τη διαδρομή από το Πλωμάρι στην Μελίντα. Σε άλλη περίπτωση τα οχήματα αναγκάζονται να πορευτούν μέσω Παλαιοχωρίου, μια απόσταση σχεδόν 30 χιλιομέτρων.