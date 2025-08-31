Απόδραση Τούρκου διακινητή: Βούτηξε στη θάλασσα με τις χειροπέδες - Άκαρπες οι έρευνες

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών για τον εντοπισμό και την διάσωση ενός Τούρκου δραπέτη που έπεσε στη θάλασσα από το επιβατηγό πλοίο «Αριάδνη».

Δυο Σκάφη της Ακτοφυλακής, καθώς και δυο πολεμικά σκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου χτενίζουν την θάλασσα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, προκειμένου εντοπίσουν τον 32χρονο.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ο Τούρκος κρατούμενος μεταφερόταν από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Μυτιλήνη. Ο 32χρονος επιβιβάστηκε στο πλοίο φορώντας χειροπέδες συνοδεία τεσσάρων αστυνομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ο κρατούμενος κοιμώντας φορώντας τις χειροπέδες στο πάτωμα του καταστρώματος, επιτητούμενος από τους αστυνομικούς συνοδούς. Ξαφνικά και ενώ φαινόταν πώς κοιμόταν, σηκώθηκε πάνω και βγήκε στο ανοιχτό κατάστρωμα, πηδώντας κατευθείαν στο νερό.

Εκτιμάται ότι ο 32χρονος Τούρκος υποδυόταν πως κοιμάται και παραμόνευε την κατάλληλη στιγμή για να αποδράσει, κάτι που συνέβη όταν ένας επιβάτης άνοιξε την πόρτα που οδηγεί στο ανοιχτό κατάστρωμα.

Είχε συλληφθεί για διακίνηση μεταναστών

Ο 32χρονος αγνοούμενος Τούρκος δραπέτης είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Η μεταγωγή του πραγματοποιούνταν ώστε να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής στη Μυτιλήνη.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος σταμάτησε τις μηχανές του πλοίου και ξεκίνησε διαδικασίες αναζήτησης. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του κρατουμένου.

