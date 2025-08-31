Θρίλερ στο Αιγαίο: Τούρκος δραπέτης έπεσε από πλοίο στη θάλασσα - Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για τον εντοπισμό 32χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος αγνοείται μετά από πτώση του στη θαλάσσια περιοχή Λαγκαδά Χίου από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη» που εκτελεί δρομολόγιο από τη Χίο προς τη Μυτιλήνη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 32χρονος Τούρκος ήταν κρατούμενος της Αστυνομίαςο, καθώς κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας politischios.gr, ο κρατούμενος, τον οποίο συνόδευε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Μεταγωγών της ΕΛ.ΑΣ., κατάφερε να ξεφύγει από την επιτήρηση των αστυνομικών και, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, βρέθηκε στη θάλασσα, ενόσω το πλοίο διέπλεε το θαλάσσιο στενό ανάμεσα στη Χίο και τις Οινούσσες.

Credits: politischios.gr

Άμεση κινητοποίηση

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή που διεξάγεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι καλές, με άνεμο βόρειο εντάσεως 3 μποφόρ.

«Οι έρευνες ξεκίνησαν άμεσα, με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού Σώματος και εναέριων μέσων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του», ανέφεραν στην ιστοσελίδα politischios πηγές της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση, ενώ η επιχείρηση συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η απρόσμενη εξέλιξη είχε άμεσο επιχειρησιακό και συγκοινωνιακό αντίκτυπο, καθώς ο κατάπλους του πλοίου στη Μυτιλήνη καθυστέρησε σημαντικά, ενώ μετατέθηκε και η προγραμματισμένη αναχώρησή του προς Χίο και Πειραιά.

Σε ενημερωτικό μήνυμα που εστάλη στους επιβάτες από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, αναφέρεται:

«Σας ενημερώνουμε για καθυστέρηση τουλάχιστον 1 ώρας στο δρομολόγιο του πλοίου «Ariadne» σήμερα Κυριακή 31.08.2025 από Μυτιλήνη προς Χίο και Πειραιά, λόγω επιχείρησης έρευνας και διάσωσης επιβάτη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών. Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Το περιστατικό επιβεβαίωσε και το Αρχηγείο της Αστυνομίας. Σε ανακοίνωση επισημαίνει ότι «Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής».