Συναγερμός στη Χαλκιδική: Ανθρωποκυνηγητό για κρατούμενο που απέδρασε από τις φυλακές Κασσάνδρας

Σημειώνεται ότι οι κρατούμενοι στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας ζουν σε ημιελεύθερο καθεστώς διαβίωσης.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την απόδραση ενός κρατούμενου από τις φυλακές Κασσάνδρας το πρωί της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένας 27χρονο Αλβανό κρατούμενο ο οποίος απέδρασε γύρω στις 11:30 το πρωί από το σωφρονιστικό κατάστημα Κασσάνδρας της Χαλκιδικής.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

Σημειώνεται ότι οι κρατούμενοι στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας ζουν σε ημιελεύθερο καθεστώς διαβίωσης (ή αλλιώς του «λογοτιμήτη»), προσφέροντας εργασία στις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος.

