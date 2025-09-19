Χαλκιδική: Αυτός είναι ο δραπέτης που μαχαίρωσε την 25χρονη - «Χτενίζει» την περιοχή η ΕΛΑΣ

Έναν 27χρονο Αλβανό ποινικό, δραπέτη των φυλακών Κασσάνδρας Χαλκιδικής, αναζητούν οι αστυνομικές αρχές για το αιματηρό περιστατικό με θύμα μία 25χρονη γυναίκα από την Ουκρανία το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 17:30 το απόγευμα, ένας άνδρας μπήκε στο σπίτι της 25χρονης στην Κασσάνδρα, τη μαχαίρωσε και της έκλεψε περίπου 2.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το σπίτι της νεαρής Ουκρανής βρίσκεται σε δασική περιοχή. Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που επέδειξαν φωτογραφίες πιθανών υπόπτων και η 25χρονη αναγνώρισε τον 27χρονο δραπέτη.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, ενώ στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί πάνοπλοι αστυνομικοί που αναζητούν τον 27χρονο Αλβανό, φωτογραφία του οποίου εξασφάλισε το flash.gr.