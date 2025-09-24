Κίνηση: Μετ' εμποδίων στον Κηφισό - Τροχαίο στη Συγγρού και δυσκολία στην Κηφισίας

Κίνηση με το «καλημέρα» περιμένει τους οδηγούς που βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 24/09 στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Συνηθισμένη πρωινή εικόνα εμφανίζει ο Κηφισός με την κυκλοφορία να γίνεται όλο και πιο δύσκολη όσο περνάει η ώρα. Συγκεκριμένα, με' εμποδίων κινούνται οι οδηγοί που βρίσκονται κατά μήκος του και στα δυο ρεύματα. Τα πιο σοβαρά προβλήματα όμως εντοπίζονται από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη λεωφόρο Αθηνών ( Αιγάλεω) ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις και στο ύψος του Κόκκινου Μύλου.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών με τους οδηγούς να οπλίζονται με υπομονή από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι δρόμοι αρχίζουν να κοκκινίζουν με την Τροχαία να σημειώνει ότι τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται, όπως κάθε πρωί, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού.

Σημειώνεται ότι στη λεωφόρο Συγγρού έχει σημειωθεί τροχαίο ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται μια μοτοσικλέτα με ένα Ι.Χ όχημα. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα από την οδό Αμβροσίου Φραντζή.

Επιπρόσθετα, επί της οδού Σταδίου υπάρχουν τμηματικά καθυστερήσεις δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων έως το Σύνταγμα. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα τα οποία ξεκινούν από τον Παράδεισο έως και τον κόμβο της Κατεχάκη. Στην άνοδο, η κίνηση μοιάζει να βρίσκεται σε πιο ήπιους ρυθμούς.

Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων αφού περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Στην Αττική Οδό, η κυκλοφορία διεξάγεται προς το παρόν ομαλά και δεν έχουν παρατηρηθεί ακόμη καθυστερήσεις.