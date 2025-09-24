Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός» - Έβγαλε καπνούς η κυλιόμενη σκάλα

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (24/9) στον σταθμό Μετρό «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, λόγω τεχνικής βλάβης τέθηκε εκτός λειτουργίας κυλιόμενη κλίμακα, που προκάλεσε έκλυση καπνού στον σταθμό του Μετρό. Αυτό προκάλεσε πανικό αλλά και αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Μάλιστα, ο σταθμός εκκενώθηκε ενώ όσοι συρμοί διέρχονταν δεν πραγματοποιούσαν στάση.