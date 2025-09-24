Άλιμος: Καταδίωξη τα ξημερώματα - Συνελήφθη 21χρονος που δεν υπάκουσε στο σήμα αστυνομικών

Καταδίωξη σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα στα νότια προάστια, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επιχείρησαν να ελέγξουν τους αναβάτες μίας μοτοσικλέτας.

Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Βουλιαγμένης στον Άλιμο, όταν οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν σήμα στον οδηγό της μοτοσικλέτας να σταματήσει. Αυτός δεν υπάκουσε στην εντολή και ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, μέσω της οδού Κουμουνδούρου. Εκεί, όμως, προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα με αποτέλεσμα να πέσουν από τη μοτοσικλέτα.

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και στη συμβολή των οδών Κουμουνδούρου και Βουλιαγμένης ακινητοποιήθηκε ένας 21χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στο Α.Τ. Αλίμου.

Ο νεαρός άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων, ενώ αναζητείται το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί του.