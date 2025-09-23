Σκληρό βίντεο με τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο: Τον περικύκλωσαν και τον χτυπούσαν με μίσος

Bίντεο ντοκουμέντο από την σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε 14χρονος μαθητής έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο από πέντε ανήλικους, ηλικίας 15 και 16 ετών, είδε το φως της δημοσιότητας. Η αστυνομία ήδη έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, ενώ σε βάρος των ανήλικων δραστών σχηματίστηκε δικογραφία, για «Απλές Σωματικές Βλάβες - Σωματικές Βλάβες Αδυνάμων Προσώπων και Εξύβριση κατά συναυτουργία».

Όπως έγραψε νωρίτερα το flash.gr και ο αστυνομικός συντάκτης Κώστας Παπαδόπουλος όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12:30 το πρωί της περασμένης Τετάρτης, με τους πέντε ανήλικους (σ.σ. 15 και 16 ετών) να περιμένουν τον 14χρονο έξω από το γυμνάσιο του. Εκεί, για ασήμαντη, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., αφορμή, του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν άγρια με γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα.

Βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή της σοκαριστικής επίθεσης. Όπως φαίνεται στα πλάνα αρχικά πλήθος παιδιών περικυκλώνει τον 14χρονο. Στη συνέχεια δέχεται το πρώτο πισώπλατο χτύπημα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα διακρίνεται ένας άλλος νεαρός. Τον γρονθοκοπά στο πρόσωπο και ο ανήλικος σωριάζεται στο έδαφος. Παρά την κατάσταση του ο δράστης δεν δείχνει να πτοείται. Τον κλωτσάει σε πρόσωπο και σώμα με μίσος. Με όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει ο 14χρονος καταφέρνει να σηκωθεί και απομακρύνεται από το σημείο.

Ωστόσο η «άγουρη» συμμορία τον εντοπίζει και τον χτυπούν και πάλι. Την ίδια στιγμή εντύπωση και προβληματισμό προκαλεί η στάση των υπόλοιπων νεαρών που παρακολουθούν αμέτοχοι και δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να σταματήσουν τον ανελέητο ξυλοδαρμό του 14χρονου.

Τελικά ο ανήλικος κατάφερε να ξεφύγει από την οργή της συμμορίας και να τρέξει στο σπίτι της γιαγιάς του, όπου φτάνοντας λιποθύμησε από την ένταση.

Πέντε συλλήψεις

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έγινε καταγγελία στο ΤΔΕΕ Ασπροπύργου και έγιναν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Αρχικά εντοπίστηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, ο οποίος -αν και είχαν μεσολαβήσει λίγες ώρες μόλις από τον ξυλοδαρμό- είχε σπεύσει σαν... έμπειρος κακοποιός να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του, ξυρίζοντας τα μαλλιά του. Οι αστυνομικοί όμως δεν ξεγελάστηκαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκαν στο ΤΔΕΕ Ασπροπύργου και οι άλλοι τέσσερις της άγουρης συμμορίας.