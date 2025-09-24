Σοκ στο Γαλάτσι: 14χρονος «νταής» φωτογράφισε ημίγυμνο 9χρονο σε σχολείο - Συνελήφθη από τις Αρχές

Χειροπέδες σε έναν 14χρονο εξωσχολικό πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΖΗΤΑ, μετά από καταγγελία διευθύντριας δημοτικού σχολείου ότι φωτογράφιζε ημίγυμνο έναν 9χρονο μαθητή.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης (24/9), όταν ο 14χρονος μπήκε στο δημοτικό σχολείο με το πρόσχημα να συναντήσει κάποιο άτομο. Πάρα τις εκκλήσεις των καθηγητών να αποχωρήσει, αυτός παρέμεινε και πήγε στην τουαλέτα όπου ανοίγοντας πόρτες βρήκε στην τουαλέτα έναν 9χρονο την ώρα που έκανε την ανάγκη του και τον φωτογράφισε ημίγυμνο.

Στη συνέχεια, ο 14χρονος βγήκε από το σχολείο κι άρχισε να επιδεικνύει τη φωτογραφία του 9χρονου μαθητή σε άλλα παιδιά. Το περιστατικό αναφέρθηκε στη διευθύντρια του σχολείου, αυτή κάλεσε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί της Ομάδας ΖΗΤΑ εντόπισαν τον 14χρονο και τον οδήγησαν στο ΤΔΕΕ Γαλατσίου όπου και συνελήφθη. Στον έλεγχο που έγινε στο κινητό του τηλέφωνο δεν εντοπίστηκε καμία φωτογραφία, ένδειξη ότι είχε διαγράψει αρχεία από συσκευή.

Ο 14χρονος θα κρατηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης.