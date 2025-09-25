Ηράκλειο: Ένταλμα σύλληψης σε Κρητικό, τον κατήγγειλαν οι ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση

Ως τον άνθρωπο που τις είχε κακοποιήσει σεξουαλικά πριν από χρόνια, όταν ακόμα εκείνες ήταν μαθήτριες των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, κατήγγειλαν τον θείο τους δύο νεαρές κοπέλες. Για τις επίμαχες καταγγελίες, που έγιναν σε αστυνομική Αρχή εκτός Κρήτης, είχε διαταχθεί η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας και το τελευταίο 24ωρο υπήρξαν εξελίξεις καθώς αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν στην σύλληψη του θείου στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ένα μαχαίρι.

