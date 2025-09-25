Eurovision: Καταδικάστηκε ο Slimane για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος βοηθού του

Βαριά «καμπάνα» περίμενε τον εκπρόσωπο της Γαλλίας στη Eurovision του 2024, Slimane, καθώς δικαστήριο τον καταδίκασε με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος τεχνικού βοηθού του, σε μια υπόθεση που σόκαρε τη χώρα.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Slimane έγινε στόχος δύο καταγγελιών, η μία για σεξουαλική παρενόχληση μέσω ψηφιακών μέσων και η άλλη για σεξουαλική επίθεση. Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν από δύο τεχνικούς, οι οποίοι κατέθεσαν για γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 17 Δεκεμβρίου 2023, στο στάδιο Zenith στο Saint-Etienne, κατά τη διάρκεια του «Cupidon Tour».

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την Anne-Sophie Charrieras, δικηγόρο των εναγόντων, η σκηνή έλαβε χώρα παρουσία μαρτύρων και βιντεοσκοπήθηκε από μερικούς από αυτούς. Ο τεχνικός υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών Αρχών ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τον τραγουδιστή. Όπως ισχυρίζεται, ήταν περίπου στη 01:00, όταν ο Slimane τον «μπλόκαρε» σε έναν τοίχο και τον ανάγκασε να τον αγκαλιάσει.

Σύμφωνα με τη γαλλική HuffingtonPost, παρά την αρχική του άρνηση όταν του πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά, ο Slimane φέρεται να τον έσυρε στο καμαρίνι, με τον τεχνικό να φεύγει βιαστικά για να προλάβει να επιβιβαστεί στο πούλμαν της περιοδείας. «Ο πελάτης μου αισθανόταν πολύ άβολα. Του έλεγε συνεχώς ότι δεν τον ενδιαφέρει, αλλά ο καλλιτέχνης επέμενε και τον ρώτησε αν θα ενδιαφέρονταν άλλα μέλη της ομάδας» λέει η δικηγόρος του τεχνικού, Anne-Sophie Charrieras.

Η ιστορία συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου σύμφωνα με την καταγγελία, ο 35χρονος διάσημος ερμηνευτής έστελνε μηνύματα στον τεχνικό επί δύο ώρες. Όπως είπε η συνήγορός του, έλαβε «πλήθος μηνυμάτων και βίντεο σεξουαλικού ή και πορνογραφικού χαρακτήρα».

Έτσι, οι γαλλικές Αρχές ξεκίνησαν προκαταρκτική έρευνα, κατά την οποία ο διάσημος τραγουδιστής κλήθηκε δύο φορές από την αστυνομία του Σεντ-Ετιέν για κατάθεση.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Τελικά, μόνο η πρώτη κατηγορία εκδικάστηκε στο δικαστήριο του Σεντ-Ετιέν, το οποίο εξέδωσε την ετυμηγορία του την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, ο Slimane κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.000 ευρώ αναστέλλονται.

Εν τω μεταξύ, η καταγγελία για σεξουαλική επίθεση απορρίφθηκε λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Η έρευνα «δεν μας επέτρεψε να χαρακτηρίσουμε τις άλλες καταγγελίες που κατατέθηκαν», δήλωσε στο AFP η εισαγγελέας του Σεντ-Ετιέν, Αν Γκας.