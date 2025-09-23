Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του

Δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε ότι ο 79χρονος πατέρας του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, ο Έρολ Μασκ, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε εκ των παιδιών και των θετών παιδιών του από το 1993.

Συγκεκριμένα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι αυτές οι κατηγορίες μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο ο επιχειρηματίας, ο οποίος διετέλεσε προσωρινά σύμβουλος της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, σπάνια αναφέρεται στον πατέρα του – και ότι μέλη της οικογένειας του Έλον Μασκ έχουν ζητήσει βοήθεια, ωθώντας τον να αναλάβει μερικές φορές δράση για να μεσολαβήσει.

Ο Έρολ Μασκ απέρριψε αμέσως τις κατηγορίες που δημοσίευσαν οι New York Times, δηλώνοντας στην εφημερίδα ότι είναι «ανοησίες» και «ψευδείς».

Πού βασίζει τις κατηγορίες η εφημερίδα

Επικαλούμενη προσωπικές επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Έρολ Μασκ, ο οποίος έχει τουλάχιστον εννέα παιδιά και θετά παιδιά και έχει παντρευτεί τρεις γυναίκες, «διατηρεί ισχυρή επιρροή σε μεγάλο μέρος της οικογένειας».

Κρίνοντας από τα αρχεία του δικαστηρίου, την προσωπική αλληλογραφία, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τις συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, οι New York Times ανέφεραν ότι η πρώτη κατηγορία εναντίον του Errol Musk ήταν το 1993, όταν η τετράχρονη θετή του κόρη είπε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο οικογενειακό σπίτι.

Μια δεκαετία αργότερα, η θετή κόρη είπε ότι τον έπιασε να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της, σύμφωνα με την εφημερίδα, προσθέτοντας ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας τον έχουν επίσης κατηγορήσει για κακοποίηση δύο από τις κόρες του και ενός θετού γιου.

Τρεις ξεχωριστές έρευνες από τις αρχές επιβολής του νόμου ξεκίνησαν, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, το οποίο επικαλείται αρχεία της αστυνομίας και των δικαστηρίων, καθώς και μαρτυρίες μελών της οικογένειας. Δύο από τις έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να ληφθούν μέτρα, ενώ δεν είναι σαφές τι συνέβη στην τρίτη έρευνα.

«Δεν υπήρχαν αποδείξεις, επειδή αυτό είναι ανοησία», δήλωσε ο Errol Musk σε δήλωση του προς την εφημερίδα, προσθέτοντας ότι «οι αναφορές είναι ψευδείς». Κατηγόρησε τα μέλη της οικογένειας ότι «έβαζαν τα παιδιά να λένε ψευδείς ισχυρισμούς» και ότι προσπαθούσαν να εκβιάσουν τον Έλον, τον μεγαλύτερο γιο του.

Πώς περιγράφει τον πατέρα του ο Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ έχει περιγράψει τη δύσκολη σχέση του με τον Έρολ στις σπάνιες περιπτώσεις που έχει σχολιάσει τον πατέρα του. Το 2017 δήλωσε στο Rolling Stone ότι ο πατέρας του είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κανείς».

Επίσης, είπε ότι είχε πάει να ζήσει με τον πατέρα του σε ηλικία 10 ετών, ενώ τα μικρότερα αδέλφια του, Kimbal και Tosca, έμειναν με τη μητέρα τους. «Λυπόμουν τον πατέρα μου, επειδή η μητέρα μου είχε και τα τρία παιδιά. Φαινόταν πολύ λυπημένος και μόνος. Έτσι σκέφτηκα: «Μπορώ να του κάνω παρέα»», είπε. Συνέχισε: «Τότε δεν καταλάβαινα πραγματικά τι είδους άνθρωπος ήταν... Δεν ήταν καλή ιδέα».

Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, είπε στο περιοδικό: «Ο πατέρας μου θα έχει ένα προσεκτικά μελετημένο σχέδιο κακίας. Θα σχεδιάζει το κακό».