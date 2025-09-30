Φρίκη στην Αμφιλοχία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για γενετήσιες πράξεις στην 4χρονη κόρη τους

Μια φρικιαστική καταγγελία έκανε μία γυναίκα στην Αμφιλοχία. Συγκεκριμένα, η γυναίκα κατήγγειλε τον 50χρονο σύζυγό της στην Αστυνομία ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το sinidisi.gr, η καταγγέλλουσα ανέφερε ακόμα ότι προ πενταετίας ο σύζυγός της την είχε χαστουκίσει.



Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κρίθηκε σκόπιμο το κοριτσάκι να εξεταστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.



Ο 50χρονος άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (28/09) ενώ κατασχέθηκαν προς εξέταση ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν στην κατοικία τους.