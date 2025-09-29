La Luz del Mundo: Μέγα σκάνδαλο για την Εκκλησία με τα 5 εκατομμύρια πιστούς - Αδιανόητο «κατηγορώ»

Από την ίδρυσή της πριν από σχεδόν 100 χρόνια, η εκκλησία La Luz del Mundo ήταν μια οικογενειακή υπόθεση, ακόμη και όταν εξαπλώθηκε από το Μεξικό στις ΗΠΑ και σε όλον τον κόσμο.



Τον Eusebio «Aaron» Joaquín Gonzalez, που ίδρυσε την χριστιανική εκκλησία με έδρα την Γκουανταλαχάρα, διαδέχθηκε ο γιος του, Samuel Joaquín Flores, μετά τον θάνατό του το 1964. Όταν ο Samuel πέθανε το 2014, την εξουσία ανέλαβε ο γιος του, Naasón Joaquín García.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η La Luz del Mundo δραστηριοποιείται πλέον και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και σε περίπου τον ίδιο αριθμό χωρών, με 5 εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο.



Ωστόσο, σύμφωνα με νέες καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, οι πατριάρχες της La Luz δεν μεταβίβασαν μόνο την ηγεσία της εκκλησίας.

Όπως γράφει ο Guardian, μια καταγγελία που ήρθε πρόσφατα στο φως, κατηγορεί τον Naasón – και άλλα πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του – για εκτεταμένη σεξουαλική διακίνηση. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι κάθε γενιά εφάρμοζε μια «βαθιά ανησυχητική παράδοση» κακοποίησης ευάλωτων πιστών.



«Οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε μια εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλευόταν την Εκκλησία LLDM και επί δεκαετίες διευκόλυνε τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας φωτογραφιών και βίντεο με σαδιστική σεξουαλική κακοποίηση παιδιών», δήλωσαν οι εισαγγελείς κατά την ανακοίνωση των κατηγοριών.

«Κουλτούρα κακοποίησης»

Η Eva García de Joaquín, σύζυγος του Samuel και μητέρα του Naasón, «προετοίμαζε τα θύματα για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον σύζυγό της και η ίδια κακοποιούσε σεξουαλικά ανηλίκους και νεαρές γυναίκες» για χρόνια, ανέφεραν επίσης οι εισαγγελείς.

Ο Naasón, ο οποίος εκτίει ποινή σε επίπεδο πολιτείας στην Καλιφόρνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει αυτές τις κατηγορίες και δήλωσε αθώος.



Η φερόμενη ως «κουλτούρα κακοποίησης» ξεκίνησε με τον Aaron και συνεχίστηκε από τους απογόνους του. Αυτός, ο Samuel και ο Naasón εξαπατούσαν κορίτσια και νεαρές γυναίκες λέγοντάς τους ότι θα μπορούσαν να λάβουν μια «ειδική» ευλογία αν τους υπηρετούσαν. Αυτό συχνά περιελάμβανε σεξουαλική δραστηριότητα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.



Η δογματική της εκκλησίας έθεσε τις βάσεις για την κακοποίηση. Ο ηγέτης της εκκλησίας ήταν γνωστός ως «Απόστολος». Στα μέλη έλεγαν ότι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουν την αιώνια σωτηρία ήταν «να ακολουθήσουν τις διδασκαλίες του Αποστόλου», ανέφεραν οι εισαγγελείς.



Επίσης, τους προειδοποιούσαν ότι «ο Θεός θα τιμωρήσει και θα καταδικάσει σε αιώνια κόλαση όποιον αμφισβητεί τον Απόστολο, δεν ακολουθεί τις διδασκαλίες του ή τον αψηφά».



Ως απόστολος της εκκλησίας, ο Samuel κακοποίησε «πολλές» κοπέλες και γυναίκες. Οι πράξεις του Samuel «έγιναν πρότυπο» για τον Naasón, ο οποίος εξακολουθεί να είναι απόστολος της εκκλησίας. Μεταξύ των θυμάτων του Naasón συγκαταλέγονται οι κόρες των κοριτσιών και των γυναικών που κακοποίησε ο πατέρας του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.



Ο Samuel δεν θα μπορούσε να διαπράξει αυτές τις κακοποιήσεις χωρίς τη βοήθεια μιας ομάδας γυναικών. Η σύζυγός του, Eva, φέρεται να βοήθησε «να εντοπιστούν κορίτσια και γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση και να τις «προετοιμάσει»... εκμεταλλευόμενη την ηλικία και την ευαλωτότητά τους».

Η Eva έθεσε τις βάσεις για την κακοποίηση ενός θύματος «εκθέτοντάς την σταδιακά σε σεξουαλικό υλικό και πορνογραφία, τα οποία απαγορεύονταν αυστηρά σύμφωνα με τη δογματική διδασκαλία του Samuel». Όταν το κορίτσι ήταν περίπου 16 ετών, η Eva φέρεται να βοήθησε τον Samuel να την κακοποιήσει, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.

Πολυτελής τρόπος ζωής

Όλο αυτό το διάστημα, φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα ταμεία της εκκλησίας ως προσωπική τους τράπεζα για να χρηματοδοτούν την κακοποίηση. Ο Naasón φέρεται να χρησιμοποίησε τις δωρεές των μελών για μάσκες, κοστούμια και σεξουαλικά παιχνίδια για να δημιουργήσει εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Επίσης, είπε σε άλλους να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα, που ονομάζονταν «δωρεές αγάπης», για να αγοράσουν προϊόντα καθαρισμού με σκοπό την εξάλειψη των αποδεικτικών στοιχείων της



Η οικογένεια χρηματοδοτούσε επίσης έναν πολυτελή τρόπο ζωής με τις «προσφορές αγάπης», αγοράζοντας «αυτοκίνητα, ρολόγια, ρούχα σχεδιαστών και ταξίδια πρώτης θέσης σε όλο τον κόσμο». Ο Samuel και η Eva φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν την δωρεάν εργασία των μελών της εκκλησίας για να χτίσουν ένα τεράστιο σπίτι στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.



«Το σπίτι ήταν διακοσμημένο με τόσα πολυτελή αντικείμενα, όπως φύλλα χρυσού που κάλυπταν τα καλούπια του σπιτιού, που τα μέλη της Εκκλησίας LLDM το αποκαλούν «σπίτι Versace», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το σπίτι της Eva διέθετε ακόμη και μια «κρυφή πόρτα κάτω από ένα κρεβάτι». Η υποτιθέμενη κρυφή πόρτα οδηγούσε σε έναν υπόγειο χώρο με ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε 220.000 δολάρια και κοσμήματα.



Οι εισαγγελείς επισήμαναν τον προφανή πλούτο της Eva στα έγγραφα που υπέβαλαν για να αντιταχθούν στην αποφυλάκισή της με εγγύηση. Μάρτυρες δήλωσαν στις Αρχές ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια «κρυμμένα κάτω» από τις εκκλησίες της La Luz στο Μεξικό. Και με την πρόσβασή της σε πολλές ιδιοκτησίες στο εξωτερικό, η Eva «θα μπορούσε να ζήσει άνετα», δήλωσαν οι εισαγγελείς.



Ο Naasón και η Eva αντιμετωπίζουν κατηγορίες που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για εκβιασμό και της συνωμοσίας για σεξουαλική διακίνηση.

