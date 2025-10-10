Άλλαξαν Οίνο για τη Θεία Ευχαριστία γιατί είχε γίνει μόδα στα μπαρ

Στην Ελλάδα και στις ορθόδοξες χώρες ο οίνος που χρησιμοποιείται για την Θεία Ευχαριστία είναι ένα κόκκινο γλυκό κρασί σαν την μαυροδάφνη ή το Νάμμα. Στις καθολικές χώρες όμως προτιμούν ξηρά κρασιά που είναι ευρείας κατανάλωσης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα για την Καθολική Εκκλησία στην Κένυα, που αναγκάστηκε να εισαγάγει μια νέα μάρκα οίνου για τη Θεία Λειτουργία, καθώς ο προηγούμενος οίνος είχε γίνει ευρέως διαθέσιμος σε τοπικά μπαρ και καταστήματα, με αποτέλεσμα να απολέσει τον ιερό του χαρακτήρα.

Ο νέος εκκλησιαστικός οίνος, με την απλή ετικέτα «Mass Wine» (Οίνος Λειτουργίας), όπως μεταδίδει το BBC φέρει το οικόσημο της Διάσκεψης των Καθολικών Επισκόπων της Κένυας (KCCB) και μια επίσημη υπογραφή που πιστοποιεί τη γνησιότητά του.

«Ο πρόσφατα εγκεκριμένος οίνος δεν προορίζεται για πώληση σε κανένα εμπορικό κατάστημα, αλλά εισάγεται και ανήκει στην KCCB, και διανέμεται αποκλειστικά στις επισκοπές», δήλωσε στο BBC ο Αρχιεπίσκοπος της Νιέρι, Άντονι Μουχέρια.

NEWS UPDATE: Kenya’s Catholic Church launches Mass Wine with KCCB seal after old wine appeared in local bars.#HapaNdipo pic.twitter.com/yCS8uqpbhj — Radio 47 (@Radio47_Kenya) October 10, 2025

«Έχασε την ιερότητά του»

Η κίνηση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους πιστούς, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η προηγούμενη μάρκα είχε αμαυρωθεί λόγω της ευρείας χρήσης της εκτός του χώρου της Εκκλησίας.

Ο οίνος χρησιμοποιείται στη Λειτουργία για να συμβολίσει το αίμα του Ιησού Χριστού και καταναλώνεται κανονικά από τον ιερέα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δίδεται και στους πιστούς.

Η σύνθεση του οίνου ρυθμίζεται από τον Κανονικό Δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Μουχέρια. «Η επαγρύπνηση για την ποιότητα και τα πρότυπα του οίνου και των Άρτων που χρησιμοποιούνται για να συμβολίσουν το σώμα του Χριστού στη Θεία Λειτουργία έχει ανατεθεί στους Καθολικούς επισκόπους της χώρας. Αυτό επανεξετάζεται κατά καιρούς», πρόσθεσε ο αρχιεπίσκοπος.

Ο παλιός οίνος, ο οποίος διανεμόταν από μια τοπική εταιρεία αλκοολούχων ποτών, πωλούνταν ευρέως σε καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, μπαρ και σούπερ μάρκετ. «Δυστυχώς, έχει γίνει σύνηθες ο προηγούμενος οίνος να είναι άμεσα διαθέσιμος σε κοσμικά σημεία πώλησης και μπαρ», εξήγησε ο Αρχιεπίσκοπος Μουχέρια στο BBC.

Νέος οίνος από τη Νότια Αφρική

Αφού εξέτασαν διάφορες επιλογές, η Καθολική Εκκλησία στην Κένυα επέλεξε μια σοδειά από τη Νότια Αφρική.

Ο νέος οίνος παρουσιάστηκε επίσημα για πρώτη φορά σε χιλιάδες πιστούς κατά τη διάρκεια της φετινής Εθνικής Ημέρας Προσευχής στο Εθνικό Μαριανό Ιερό Σουμπούκια, το περασμένο Σάββατο.

«Αυτός είναι ο μοναδικός οίνος που θα χρησιμοποιείται στους εορτασμούς της Θείας Λειτουργίας σε όλη τη χώρα, στο εξής», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Μορίς Μουχατία Μακούμπα, πρόεδρος της KCCB, κρατώντας ένα μπουκάλι του νέου εκκλησιαστικού οίνου.

Έδωσε εντολή σε όλες τις Καθολικές εκκλησίες της χώρας να διακόψουν τη χρήση του παλιού οίνου και προέτρεψε τους ιερείς να εξοικειωθούν με τις νέες οδηγίες διανομής και τα εξουσιοδοτημένα σημεία.

«Ο πρόσφατα εγκεκριμένος οίνος δεν διατίθεται προς πώληση σε κανένα εμπορικό κατάστημα», επανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Μουχέρια, προσθέτοντας ότι το νέο ποτό εισάγεται και ανήκει στην KCCB.

«Αυτό διασφαλίζει την αγνότητα από την πηγή»

Η ετικέτα στον νέο οίνο αναγράφει: «Ο καρπός του αμπελιού και το έργο των ανθρώπινων χεριών θα γίνει το κύπελλο της χαράς μας» – μια φράση που αντανακλά τον ιερό σκοπό του οίνου.

Ο οίνος θυσίας, γνωστός ως divai στη γλώσσα Σουαχίλι, καταναλώνεται διαφορετικά ανά επισκοπή, με τη ζήτηση να κορυφώνεται κατά το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και άλλες μεγάλες θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Μερικά μέλη της Καθολικής κοινότητας καλωσόρισαν την εισαγωγή του νέου οίνου, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο παλιός πωλούνταν χαλαρά στα καταστήματα σαν οποιοδήποτε συνηθισμένο ποτό, υποβαθμίζοντας την ιερή του σημασία.

«Είναι ένα εύλογο βήμα προς τη διατήρηση της ιερότητας της Θείας Ευχαριστίας και τη διασφάλιση ότι χρησιμοποιείται μόνο κατάλληλα παρασκευασμένος οίνος για τη Λειτουργία», δήλωσε ένας Καθολικός στο BBC.

Περισσότερο από το 80% των 50 εκατομμυρίων κατοίκων της Κένυας αυτοπροσδιορίζονται ως Χριστιανοί. Από αυτούς, περίπου 10 εκατομμύρια – δηλαδή περίπου το 20% του συνολικού πληθυσμού – είναι Καθολικοί, σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία.