Αμφιλοχία: Ελεύθερος ο 50χρονος που κατήγγειλε η σύζυγός του ότι ασέλγησε στην 4χρονη κόρη τους

Ελεύθερος αφέθηκε ο 50χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 4χρονης κόρης του στην Αμφιλοχία. Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν γυναίκα κατήγγειλε τον σύζυγό της για γενετήσιες πράξεις στο ανήλικο παιδί τους.



Η γυναίκα μάλιστα στην ίδια καταγγελία είχε αναφέρει πως ο σύζυγος της την χαστούκισε πριν πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο άνδρας συνελήφθη αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές κατηγορίες και οδηγήθηκε σε Εισαγγελέα και Ανακριτή. Εκεί, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κρίθηκε πως δεν συντρέχουν λόγοι προφυλάκισης. Αξίζει να σημειωθεί πως στον 50χρονο δεν επιβλήθηκε κάποιος περιοριστικός όρος.