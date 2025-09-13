Ρόδος: 64χρονος κατηγορείται πως προσπάθησε να ασελγήσει σε 10χρονα – Το «δόλωμα» με τα 15 ευρώ

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση ενός 64χρονου κατοίκου Ρόδου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα γενετήσιων πράξεων με ανήλικες κάτω των 12 ετών. Ο 64χρονος φέρεται να προσέγγιζε τα ανήλικα κορίτσια και με «δόλωμα» τα χρήματα προσπαθούσε να της πείσει να τον ακολουθήσουν στο σπίτι του. Μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος του, οι αρχές τον συνέλαβαν και οδηγείται πλέον στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Όπως δείχνει η έρευνα, ο 64χρονος φέρεται πως στο διάστημα από τον Απρίλιο του 2021 έως τις αρχές του 2022, προσέγγισε την 10χρονη και τις φίλες της στην αυλή του σχολείου τους στην περιοχή Ανάληψη της Ρόδου και τους προσέφερε 15 ευρώ (κάποιες φορές και περισσότερα) ώστε να μπουν στο αυτοκίνητό του.

Οι ανήλικες δεν ενέδωσαν στις προτάσεις του, γεγονός που εμπόδισε την ολοκλήρωση της πράξης. Ωστόσο, κρίθηκε ότι υπήρξε σαφής αρχή εκτέλεσης του αδικήματος, γεγονός που καθιστά τον κατηγορούμενο υπαίτιο για απόπειρα τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο έναντι ανταλλάγματος.



Η κατάθεση της 10χρονης

Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε η κατάθεση της ανήλικης ενώπιον ανακριτικών αρχών και παρουσία παιδοψυχολόγου. Η 10χρονη περιέγραψε με λεπτομέρειες τον τρόπο που την πλησίασε ο κατηγορούμενος, σημειώνοντας ότι προσπάθησε να την παρασύρει με χρηματικά ποσά και με την υπόσχεση επίσκεψης στο σπίτι του, το οποίο χαρακτήρισε «μουσείο». Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής η ίδια κατέθεσε ότι, αν και δεν υπήρξε φυσική επαφή, ο κατηγορούμενος διατύπωσε ξεκάθαρες ανήθικες προθέσεις, μιλώντας για απογύμνωση και αγγίγματα.

Η μικρή υποστήριξε ότι αρνήθηκε κατηγορηματικά τα χρήματα που της προσέφερε και μάλιστα, όταν της άφησε το ποσό των 15 ευρώ, εκείνη το επέστρεψε τοποθετώντας το στο σακίδιό του χωρίς να το καταλάβει.

Οι μαρτυρίες του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος

Πέραν της κατάθεσης της ανήλικης, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι μαρτυρίες μελών του οικογενειακού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Ο θείος της μικρής κατέθεσε ότι είχε δει τον κατηγορούμενο να περιφέρεται γύρω από το σχολείο της και του ζήτησε να απομακρυνθεί, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη συμπεριφορά του.

Επίσης, αναφορές γειτόνων και άλλων γνωστών επιβεβαίωσαν ότι ο κατηγορούμενος σύχναζε σε χώρους με παιδιά, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Tι υποστήριξε στην απολογία του ο 64χρονος

Ο 64χρονος στην απολογία του, παρουσία της συνηγόρου του κ. Ματούλας Παπαβεργή, αρνήθηκε κάθε κατηγορία, επιμένοντας ότι οι επαφές του με την οικογένεια της ανήλικης ήταν αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα και ότι οι οικονομικές ενισχύσεις που παρείχε αφορούσαν χαρτζιλίκια για γιορτές ή γενέθλια. Υποστήριξε ότι δεν έκανε ποτέ ανήθικες προτάσεις και ότι η υπόθεση προέκυψε από παρερμηνείες, φήμες και κοινωνικές προκαταλήψεις.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες είναι αποτέλεσμα εκδικητικών διαθέσεων συγγενικών προσώπων της ανήλικης, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχείρησαν να τον εμπλέξουν επειδή αρνήθηκε να τους δανείσει χρήματα. Ωστόσο, το Συμβούλιο απέρριψε τους ισχυρισμούς του, κρίνοντας ότι δεν προέκυψε καμία απόδειξη που να στηρίζει αυτό το επιχείρημα.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος, αλλά υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους.



