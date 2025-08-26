Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα για βιασμό ανήλικης - Την προσέγγισε σε συγγενικό σπίτι
Κατηγορείται ότι προσέγγισε την ανήλικη σε σπίτι συγγενικού προσώπου και, με τη χρήση βίας, τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε ένας ημεδαπός άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς, βρισκόμενος το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε σπίτι συγγενικού προσώπου τής ανήλικης, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και στη συνέχεια, με την άσκηση σωματικής βίας, τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.