Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα για βιασμό ανήλικης - Την προσέγγισε σε συγγενικό σπίτι

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε ένας ημεδαπός άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς, βρισκόμενος το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε σπίτι συγγενικού προσώπου τής ανήλικης, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και στη συνέχεια, με την άσκηση σωματικής βίας, τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.