Εφιάλτης για 15χρονη στον Πύργο - Άνδρας επιχείρησε να τη βιάσει μέσα στο σπίτι της

Μία εφιαλτική υπόθεση διερευνάται στον Πύργο, καθώς ένας άνδρας συνελήφθη για απόπειρα βιασμού 15χρονης, τα ξημερώματα, μέσα στο σπίτι της, τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου.



Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς για απόπειρα βιασμού, πήγε στο σπίτι της ανήλικης όπου μένει με την θεία της στον Πύργο, και προσπάθησε με την άσκηση σωματικής βίας και σκίζοντας τα ρούχα της, να την βιάσει.



Η ανήλικη αντιστάθηκε και με τη βοήθεια της θείας της που αντιλήφθηκε το περιστατικό κατάφερε να διαφύγει.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση προς κύρια ανάκριση.