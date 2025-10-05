Ελλάδα Απόπειρα Βιασμού Αργυρούπολη Αστυνομία

Απόπειρα βιασμού ημέρα μεσημέρι στην Αργυρούπολη- Έσκισε τη μπλούζα γυναίκας έξω από το σπίτι της

Oι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση απόπειρας βιασμού  που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3 Οκτωβρίου 2025) στην Αργυρούπολη .

Σύμφωνα με την καταγγελία ημεδαπής γυναίκας, γεννημένης το 1965, το περιστατικό συνέβη στις 14:45 στη λεωφόρο Κύπρου, έξω από την οικία της. Όπως ανέφερε, ένας νεαρός άνδρας την προσέγγισε αιφνιδιαστικά, της έσκισε τη μπλούζα, την έριξε στο οδόστρωμα και αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Η γυναίκα αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η παθούσα μεταφέρθηκε στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για να δώσει κατάθεση, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

