Απόπειρα βιασμού στην Αργυρούπολη: «Μου έσκισε το εσώρουχο» - Συγκλονίζει η περιγραφή της 59χρονης

Τον εφιάλτη που έζησε έξω από το σπίτι της στην Αργυρούπολη, όταν νεαρός άνδρας επιχείρησε να τη βιάσει, περιέγραψε μια 59χρονη γυναίκα. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) η γυναίκα μόλις έχει επιστρέψει στο σπίτι της κόρης της από το σούπερ μάρκετ. Βάζει το κλειδί στην πόρτα, μπαίνει στην είσοδο της πολυκατοικίας και μαζί της – χωρίς να το αντιληφθεί- μπαίνει κι ένας άνδρας με μάσκα και κουκούλα που της επιτίθεται και επιχειρεί να τη βιάσει.

Η 59χρονη, παρά τον φόβο της, καταφέρνει να αντισταθεί, φωνάζοντας και παλεύοντας με τον άγνωστο άνδρα, ο οποίος τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Όπως είπε η δεν κατάφερε να δει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δράστη, καθώς φορούσε μάσκα και κουκούλα. Πλέον η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

«Εγώ γυρνούσα από το σούπερ μάρκετ απέναντι από το σπίτι μου. Γύρω στις 14:30 το μεσημέρι, μπήκα στην είσοδο με τα κλειδιά μου. Μάλλον δεν πρόλαβε να κλείσει η πόρτα και κατάλαβα ότι κάποιος με άρπαξε από τα μαλλιά, με έριξε κάτω στην είσοδο του σπιτιού. Με έπιασε από την κοτσίδα που είχα, με τράβηξε και με έριξε κάτω», είπε η 59χρονη.

Η γυναίκα αιφνιδιάζεται. Πέφτει στο πάτωμα και προσπαθεί να τον απωθήσει με τα πόδια. Καλεί σε βοήθεια όσο εκείνος απτόητος συνέχιζε το αρρωστημένο του σχέδιο. «Ανέβηκε από πάνω μου, μου έσκισε την μπλούζα μου και προσπαθούσε να μου κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχο. Το κατέβασε μέχρι ένα σημείο, μου έσκισε και το εσώρουχο. Φώναζα βέβαια, πάλευα ό,τι μπορούσα να παλέψω και κάποια στιγμή μάλλον φοβήθηκε γιατί είναι μια είσοδος που μπαινοβγαίνει πολύς κόσμος. Είναι πολυκατοικία».

«Δεν μίλησε καθόλου. Το μόνο που προσπαθούσε αυτό να κάνει, να μου κατεβάσει το παντελόνι. Δεν κατάφερα να δω πολλά πράγματα γιατί φορούσε κουκούλα και μάσκα. Έφυγε τρέχοντας. Άνοιξε την πόρτα, από τις φωνές μου μάλλον φοβήθηκε».

Η γυναίκα βρίσκεται ακόμη σε σοκ. Δεν μπορεί να πιστέψει τι της συνέβη μέρα μεσημέρι στην πολυκατοικία που μένει η κόρη της και τι άλλο θα μπορούσε να της συμβεί αν ο δράστης οπλοφορούσε.

«Έκανα δύο μέρες να συνέλθω. Έκλαιγα συνέχεια χωρίς λόγο. Αυτό μου είπαν τα παιδιά μου ότι ήσουν τυχερή που δεν είχε κάτι πάνω του. Μπορούσε να σε χτυπήσει, μπορούσε να σε σκοτώσει. Ένα μαχαίρι, ένα κατσαβίδι οτιδήποτε».

Η 59χρονη πήγε στην Ασφάλεια και κατήγγειλε το περιστατικό, με την ίδια να λέει πως πριν μερικούς μήνες υπήρξε κι άλλο αντίστοιχο περιστατικό στην περιοχή. «Η κόρη μου είπε ότι πριν κάτι μήνες ακούστηκε ότι κάποιος εκεί στην Αργυρούπολη κυκλοφορεί. Νέος άνδρας και επιτίθεται μέρα μεσημέρι σε κοπέλες. Προσπαθεί να της προσεγγίσει, να τις πλησιάσει», είπε η 59χρονη.

