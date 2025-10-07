Κάθειρξη 5,5 χρόνων με αναστολή σε 50χρονο για απόπειρα βιασμού 75χρονης στο Αγρίνιο

Το Μικτό Ορκωτό Λευκάδας καταδίκασε έναν 50χρονο άνδρα που κατηγορούνταν για απόπειρα βιασμού σε βάρος μιας 75χρονης γυναίκας στο Αγρίνιο. Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και ανακοίνωσε ποινή κάθειρξης πέντε χρόνων αλλά του αναγνώρισε ελαφρυντικό και έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του.

Το δικαστήριο, μετά από μία μαραθώνια διαδικασία κατά την οποία η 75χρονη γυναίκα εξετάστηκε κεκλεισμένων των θυρών, αναγνώρισε (ομόφωνα) το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στον κατηγορούμενο (αλβανικής υπηκοότητας), δίνοντάς του παράλληλα και αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση που άσκησε, με αποτέλεσμα να παραμείνει εκτός φυλακής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 50χρονου, Χρήστος Τσιμπούκης, μιλώντας στo ΑγρίνιοCulture.gr μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου δήλωσε σχετικά: «Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή με εμφατικό τρόπο αρνείται την κατηγορία έχοντας εισφέρει ήδη από το στάδιο της Ανάκρισης στοιχεία που αποδομούν αυτή στο σύνολό της. Τα στοιχεία αυτά αποδείχθηκαν επαρκή για τη μειοψηφία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λευκάδας. Ο εντολέας μου έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης και αναμένει την πλήρη δικαίωσή του ενώπιον του Εφετείου».

Η καταγγελία της απόπειρας βιασμού

O 50χρονος Αλβανός, που διαμένει μόνιμα στο Αγρίνιο, καταγγέλθηκε πως το φθινόπωρο του 2022 ευρισκόμενος σε φιλικό του σπίτι σε πολυκατοικία στο κέντρο του Αγρινίου φεύγοντας από εκεί μετέβη σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και αποπειράθηκε να βιάσει μία 75χρονη γυναίκα.

Ο 50χρονος κατηγορήθηκε ότι χτύπησε και ακινητοποίησε στο κρεβάτι την ηλικιωμένη γυναίκα για να προβεί σε άσεμνες πράξεις σε βάρος της με σκοπό να τη βιάσει. Ωστόσο η προσπάθειά του έμεινε ανολοκλήρωτη, καθώς ένας γείτονας 75χρονης εκείνη τη στιγμή της χτύπησε το κουδούνι.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί για κάποιες μέρες στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Στη συνέχεια ακολούθησαν στο πλαίσιο της δικογραφίας που συντάχθηκε, ψυχιατρική εκτίμηση και ιατροδικαστική εξέταση της 75χρονης. Ο 50χρονος είχε συλληφθεί αργότερα και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

