Αγρίνιο: 79χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι - Προσήχθη η κόρη του

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές του Αγρινίου καθώς ένας 79χρονο διακομίστηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το agrinionews.gr, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 08:30 μέσα στο διαμέρισμά του. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να δέχτηκε επίθεση από την 49χρονη κόρη του η οποία τον τραυμάτισε στον θώρακα.

Ο 79χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.

Ωστόσο, στο σημείο κλήθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της 49χρονης ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι. Η ζωή του 79χρονου δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Ενεργούνται οι σχετικές έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

