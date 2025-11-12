Βγήκαν μαχαίρια στις φυλακές Τρικάλων - Αφγανός βαρυποινίτης μαχαίρωσε Έλληνα συγκρατούμενό του

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025 στις φυλακές Τρικάλων, όπου 28χρονος Αφγανός βαρυποινίτης επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι και τραυμάτισε τρεις φορές στο σώμα 49χρονο Έλληνα συγκρατούμενό του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το trikalaopinion.gr o δράστης συνελήφθη άμεσα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ το θύμα διακομίστηκε συνοδεία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, αφού περιθάλπηκαν τα τραύματά του, επέστρεψε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.