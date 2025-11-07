Αιγάλεω: Χειροπέδες σε 74χρονο που τραυμάτισε στον λαιμό την 29χρονη κόρη του

Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) στο Αιγάλεω, με την ΕΛ.ΑΣ. να συλλαμβάνει έναν 74χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 29χρονη κόρη του ηλικιωμένου είχε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ και κατόπιν συνεννόησης με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχθηκε η σύλληψη του 74χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές για την ώρα οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.