Χαροπαλεύει στη ΜΕΘ οδηγός που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σε τροχαίο στο Αγρίνιο
Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στο ΙΧ του το οποίο ανετράπη κοντά στη γέφυρα του Αχελώου.
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 5 Οκτωβρίου κοντά στη Γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα agrinionews.gr, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί.
Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση αστυνομίας και επιχείρηση της πυροσβεστικής που έσπευσε με μεγάλη δύναμη και απεγκλώβισε τον οδηγό.
Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου διασωληνώθηκε. Για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ενεργείται η προβλεπόμενη έρευνα από την Τροχαία Αγρινίου.