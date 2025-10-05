Χαροπαλεύει στη ΜΕΘ οδηγός που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σε τροχαίο στο Αγρίνιο

Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 5 Οκτωβρίου κοντά στη Γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα agrinionews.gr, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί.



Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση αστυνομίας και επιχείρηση της πυροσβεστικής που έσπευσε με μεγάλη δύναμη και απεγκλώβισε τον οδηγό.



Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου διασωληνώθηκε. Για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ενεργείται η προβλεπόμενη έρευνα από την Τροχαία Αγρινίου.