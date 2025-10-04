Καραμπόλα στο Κερατσίνι: Γερανοφόρο όχημα «σάρωσε» 10 σταθμευμένα ΙΧ

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο Σπετσών 10 στο Κερατσίνι, στο ύψος του κολυμβητηρίου, όταν γερανοφόρο όχημα προσέκρουσε σε δέκα σταθμευμένα αυτοκίνητα.



Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας για την καταγραφή του συμβάντος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.



Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

O Γιάννης Κέμμος βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε τις εικόνες του σοκαριστικού τροχαίου

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Οι εικόνες από τα παραμορφωμένα οχήματα προκαλούν σοκ, με τους κατοίκους της περιοχής να μιλούν για έναν εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή της πρόσκρουσης Μάλιστα όπως επισημαίνει κάτοικος της περιοχής που μίλησε στο flash.gr από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα και ευτυχώς που μέσα στα οχήματα δεν βρίσκονταν οι ιδιοκτήτες.

Η ΕΙΔΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ