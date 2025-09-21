Απίστευτες εικόνες: Πίδακας νερού στο ύψος 3όροφης πολυκατοικίας στο Κερατσίνι λόγω σπασμένου αγωγού

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη του απόγευμα του Σαββάτου (20/9) στο Κερατσίνι, όταν κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Γαληνού, όπου από το σημείο εκτοξευόταν τεράστιος πίδακας νερού, με την εικόνα να είναι άκρως εντυπωσιακοί.

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν στα κοινωνικά δίκτυα κάτοικοι, φαίνεται το «συντριβάνι» να φτάνει σε ύψος που ξεπερνά ακόμα και πενταόροφη πολυκατοικία.

Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί λίγες ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στη Βούλα, όταν επίσης υπήρξε θραύση αγωγού και το νερό σχημάτιζε μεγάλο «συντριβάνι», ταλαιπωρώντας τους κατοίκους για ώρες, ενώ αυτοκίνητο έπεσε μέσα στην τρύπα που είχε δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο σημείο.