Στεργίου (ΕΥΔΑΠ): «Η Αττική δεν διψά – σχέδιο σωτηρίας με γεωτρήσεις και εκτροπή παραποτάμων»

Η ΕΥΔΑΠ περνά στην «επόμενη μέρα» της διαχείρισης του νερού, ενεργοποιώντας γεωτρήσεις κοντά στο κανάλι του Μόρνου και δρομολογώντας μεγάλα έργα που θα εξασφαλίσουν την υδροδότηση της Αττικής για δεκαετίες. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Γιώργος Στεργίου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εμφανίζεται καθησυχαστικός: «Η Αττική δεν βρίσκεται σε λειψυδρία. Η παροχή νερού σε 4,5 εκατομμύρια πολίτες δεν τέθηκε ούτε στιγμή σε κίνδυνο».

Τα αποθέματα μειώνονται – αλλά «νερό υπάρχει»

Παρά το καθησυχαστικό μήνυμα, ο κ. Στεργίου παραδέχεται ότι η παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων τριών ετών έχει «στεγνώσει» τους ταμιευτήρες. Τα αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 63%, καθώς βροχές και χιόνια δεν επαρκούν για να τα αναπληρώσουν.

Γεωτρήσεις, αγωγοί και «αγορά χρόνου»

Στα άμεσα μέτρα περιλαμβάνεται η λειτουργία γεωτρήσεων στις παρυφές της Πάρνηθας , αλλά και η μελέτη αξιοποίησης υπόγειων υδάτων σε γειτονικές περιοχές του Μόρνου. Παράλληλα, «τρέχει» πρόγραμμα 0,5 δισ. ευρώ για αντικατάσταση παλαιών αγωγών ώστε να μειωθούν οι διαρροές. «Με αυτό τον τρόπο κερδίζουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να προχωρήσουν τα έργα μακράς πνοής», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ.

ΑΠΕ

Η «λύση Αχελώου» στο τραπέζι

Το μεγάλο στοίχημα είναι η μερική εκτροπή δύο παραποτάμων του Αχελώου προς το φράγμα του Ευήνου. Σύμφωνα με τον κ. Στεργίου, το έργο αυτό θα εξασφαλίσει «ποιοτικό νερό σε προσιτές τιμές για αρκετές δεκαετίες, ακόμα και αν επαληθευτούν τα πιο σκληρά κλιματικά σενάρια».

Αφαλάτωση: λύση με υψηλό κόστος

Η προοπτική εργοστασίων αφαλάτωσης έχει μελετηθεί, αλλά –όπως παραδέχεται ο ίδιος– πρόκειται για μια ενεργοβόρα και ακριβή διαδικασία, εξαρτημένη από τις διακυμάνσεις στις τιμές του ρεύματος. «Η αφαλάτωση μπορεί να είναι κομμάτι του μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού, αλλά με ελεγχόμενη συμμετοχή», διευκρινίζει.

ΑΠΕ

«Όχι κινδυνολογία, αλλά ούτε εφησυχασμός»

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ απορρίπτει σενάρια περί αύξησης της τιμής του νερού ή αυστηρών περιορισμών κατανάλωσης. Αντίθετα, δίνει έμφαση στη χρήση ανακτημένου νερού για άρδευση και βιομηχανία και στη συμμετοχή των πολιτών με αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες.

«Η κινδυνολογία δεν βοηθά. Αλλά ούτε και ο εφησυχασμός με την πρώτη βροχή», σημειώνει με νόημα.