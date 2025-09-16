Ανομβρία... μέχρι νεοτέρας: «Καμπανάκι» από Τσατραφύλλια και Κολυδά για τις επόμενες δύο εβδομάδες

Ανομβρία... «μέχρι νεοτέρας» προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις υπόλοιπες μέρες του Σεπτεμβρίου, κρούοντας μάλιστα το καμπανάκι της λειψυδρίας.

«Δυστυχώς δεν φαίνονται βροχές μέχρι το τέλος του μήνα», σημειώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Προέβλεψε, επίσης, ότι την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο θα υπάρξει απαγορευτικό απόπλου.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει ότι η ανομβρία θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες δύο εβδομάδες, κάτι που προβλέπεται και από το ECMWF και από το GFS.

Μείωση έως 30% των ετήσιων βροχοπτώσεων μέχρι το 2050

«Τα στοιχεία δείχνουν μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων έως και 30% σε κάποιες περιοχές της επικράτειας μέχρι το 2050, με παράλληλη αύξηση της θερμοκρασίας και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας», επισημαίνει ο Γ. Τσατραφύλλιας, «τονίζοντας ότι η λειψυδρία δεν είναι πια ένα μελλοντικό σενάριο. Είναι ήδη εδώ! Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι το νερό είναι ζωή και δεν είναι ανεξάντλητο!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τσατραφύλλιας αναφέρει πως «τεχνικές λύσεις όπως η συλλογή βρόχινου νερού, η επαναχρησιμοποίηση νερού, οι σωστές αρδευτικές μέθοδοι και η αφαλάτωση μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη λειψυδρία, εφόσον υπάρξει συντονισμένη εφαρμογή και χρηματοδότηση».