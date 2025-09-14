Κραυγή αγωνίας για τη λειψυδρία: «Καθόλου βροχές στον ορίζοντα» - Η δυσοίωνη ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ενώ η λειψυδρία που πλήττει τη χώρα μας συνεχίζεται - με την κατάσταση να είναι οριακή ακόμη και σε ορεινούς και νησιωτικούς προορισμούς- έρχεται ο Γιώργος Τσατραφύλλιας να δώσει περισσότερα ανησυχητικά δεδομένα. Ο γνωστός μετεωρολόγος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για τον καιρό, κάνει λόγο για μακροπρόθεσμες προγνώσεις που δείχνουν ελάχιστες βροχές.

«Απογοητευτικά είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία (τόσο τα μεσοπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα) για τις βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα στη χώρα μας. Μάλιστα αξιόλογες βροχές δεν φαίνονται στον ορίζοντα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Παράλληλα στην ανάρτηση του παραθέτει στοιχεία από έρευνες που δείχνουν μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων έως και 30% σε κάποιες περιοχές της χώρας μέχρι το 2050, σε συνδυασμό με αύξηση της θερμοκρασίας και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας.

Επίσης όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «πολλές μελέτες υπογραμμίζουν ότι το δίκτυο ύδρευσης στη χώρα μας έχει μεγάλες απώλειες (έως και 40%), οι ταμιευτήρες δεν επαρκούν και μάλιστα λείπει η ορθολογική διαχείριση».

Μπροστά σε αυτήν τη δυσοίωνη πραγματικότητα, η συζήτηση στρέφεται αναπόφευκτα στις λύσεις που μπορούν να δώσουν διέξοδο στο πρόβλημα. Ο κ.Τσατραφύλλιας κλείνοντας την ανάρτησή του επισημαίνει «τεχνικές λύσεις όπως η συλλογή βρόχινου νερού, η επαναχρησιμοποίηση νερού, οι σωστές αρδευτικές μέθοδοι και η αφαλάτωση μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη λειψυδρία, εφόσον υπάρξει συντονισμένη εφαρμογή και χρηματοδότηση».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια: