Λειψυδρία: Φάνηκε εντελώς το χωριό Κάλλιο στο βυθό του Μόρνου - Απόκοσμες εικόνες

Το χωριό Κάλλιο που βρίσκεται βυθισμένο μέσα στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου, αναδύεται ολοένα και περισσότερο όσο το νερό στερεύει και η στάθμη των υδάτων μειώνεται.

Το Κάλλιο εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του το 1980 όταν δημιουργήθηκε η λίμνη του Μόρνου, περίπου στο κέντρο του νομού Φωκίδας. Η λίμνη κατασκευάστηκε το 1979, με σκοπό να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης της Αθήνας και η συνολική της επιφάνεια είναι περίπου 15,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγεθος που την κατατάσσει στην ένατη θέση στις τεχνητές λίμνες της χώρας.

Φωτό: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η λειψυδρία που πλήττει πολλούς υδάτινους ταμιευτήρες της χώρας, είναι ιδιαίτερα αισθητή και στον Μόρνο εδώ και πάνω από ένα χρόνο, με την τεχνητή λίμνη να βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό 15ετίας.

Όσο πέφτει η στάθμη του νερού, τόσο περισσότερο ξεπροβάλουν τα παλιά σπίτια του Καλλίου. Οι τελευταίες εικόνες από την λίμνη είναι απόκοσμες, εντυπωσιακές αλλά και αποκαλυπτικές του τεράστιου προβλήματος.

Πλέον, ολόκληρα σπίτια από το βυθισμένο χωριό έχουν βγει εντελώς στην επιφάνεια, μετατρέποντας το χωριό σε κάποιο παραλίμνιο εγκαταλελειμμένο μέρος.

Σημειώνεται ότι ο Μόρνος μαζί με τον Μαραθώνα, την Υλίκη και τον Εύηνο αποτελούν το βασικό υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας.

Η λίμνη του Μόρνου θεωρείται μάλιστα από τους πιο σημαντικούς υδάτινους ταμιευτήρες για την πρωτεύουσα, γιατί έχει μεγάλη χωρητικότητα και πιο αξιόπιστη τροφοδοσία.