Η ΕΥΔΑΠ για το νερό στα νότια προάστια: Δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα, παροδικό το φαινόμενο

Η ΕΥΔΑΠ, με αφορμή καταγγελίες πολιτών, ανακοίνωσε την Τρίτη (30/9) ότι λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.



Η ΕΥΔΑΠ, με ανακοίνωσή της, διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.



Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας: «Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν».