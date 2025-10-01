Ελλάδα νερό ΕΥΔΑΠ Σας είναι χρήσιμα

Η ΕΥΔΑΠ για το νερό στα νότια προάστια: Δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα, παροδικό το φαινόμενο

Παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Νέου Κόσμου.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ΕΥΔΑΠ, με αφορμή καταγγελίες πολιτών, ανακοίνωσε την Τρίτη (30/9) ότι λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Η ΕΥΔΑΠ, με ανακοίνωσή της, διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας: «Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν».

