Ανησυχία για το νερό στα Νότια Προάστια: Έντονη οσμή χλωρίου - Τι απαντά η ΕΥΔΑΠ

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν χιλιάδες κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής, καθώς το νερό της βρύσης έχει έντονη γεύση και οσμή χλωρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αιτία φέρεται να σχετίζεται με βλάβη σε αγωγό, με αποτέλεσμα η ΕΥΔΑΠ να διοχετεύσει μεγαλύτερες ποσότητες χλωρίου στο δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών.

Η εταιρεία, με ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν «έκτακτοι χειρισμοί» εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, γεγονός που προκάλεσε διαφοροποίηση στην οσμή του νερού σε περιοχές όπως ο Άγιος Δημήτριος, ο Άλιμος, η Δάφνη, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο και ο Νέος Κόσμος.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι προσωρινό.

«Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Οι Δήμαρχοι Αγίου Δημητρίου και Δάφνης-Υμηττού προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση. Όπως υπογράμμισαν, επικοινώνησαν άμεσα με την ηγεσία της ΕΥΔΑΠ, ζητώντας διαβεβαιώσεις ότι η ασυνήθιστη οσμή του νερού δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να προμηθευτούν εμφιαλωμένο νερό από τα καταστήματα της γειτονιάς τους.

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ:

ΕΥΔΑΠ

