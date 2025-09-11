«Αλμυρό» το νερό στα Κουφονήσια: Λογαριασμοί εως 29.000 ευρώ «γονατίζουν» τις επιχειρήσεις

Παρά τη φήμη του ως έναν από τους πιο ειδυλλιακούς τουριστικούς προορισμούς, το Κουφονήσι εισέρχεται αυτό το φθινόπωρο σε μια κρίσιμη φάση για τις τοπικές επιχειρήσεις. Ιδιοκτήτες καταγγέλλουν υπέρογκες χρεώσεις ύδρευσης για τη σεζόν 2024 — με λογαριασμούς που για τέσσερις μήνες (Μάιος–Αύγουστος 2024) φτάνουν έως και 29.000 ευρώ.

Ποσά που ξεπερνούν κάθε λογική και προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για τη βιωσιμότητα ξενοδοχείων, εστιατορίων και μικρότερων καταστημάτων.

Ο Ευάγγελος Κατσάρας, αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εξηγεί αρχικά ότι τα Κουφονήσια συγκαταλέγονται στη Νάξο όπως και η Ηρακλειά, η Σχοινούσα και η Δονούσα. Στη συνέχεια, έκανε λόγο για την αναπροσαρμογή των τιμών, οι οποίες έχουν χρόνια να αλλάξουν.

«Αλμυρό» το νερό στα Κουφονήσια

«Είχε χρόνια να γίνει αύξηση των τιμών. Όταν κληθήκαμε να κάνουμε αυτό τον εξορθολογισμό έπρεπε να λάβουμε τα δεδομένα και να δούμε τη συγκεκριμένη στιγμή πώς έπρεπε να δράσουμε».

Συμπληρώνει ότι, όρισαν δύο τιμές, μια για τις οικίες και μια για τις επιχειρήσεις. «Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα τις οικίες και αυξήθηκαν περισσότερο οι επιχειρήσεις. Το κυβικό στα Κουφονήσια σε επαγγελματικό τιμολόγιο ξεκινά από 40 λεπτά και συνεχίζει κλιμακωτά. Όταν ξεπεράσει το φράγμα των 400 κυβικών ανεβαίνει και μπορεί να φτάσει μέχρι και 9 ευρώ το κυβικό».

Στην επίμαχη ερώτηση για το νούμερο των 29.000 ευρώ, ο αντιδήμαρχος απάντησε: «Δεν την έχουμε διερευνήσει την περίπτωση για τα 29.000 ευρώ. Εμείς κληθήκαμε να πάρουμε αυτές τις αυξήσεις για τον λόγο ότι δεν θέλαμε να είναι η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες χωρίς νερό», δήλωσε μεταξύ άλλων.