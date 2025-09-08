Η γερμανική taz «κατακεραυνώνει» την Πάτμο - «Κολυμπώντας σε σκουπίδια και λάσπη»

Το νησί της Πάτμου, γνωστό διεθνώς ως τόπος πνευματικής γαλήνης και θρησκευτικού τουρισμού, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής περιβαλλοντικής κρίσης που απειλεί όχι μόνο το φυσικό του περιβάλλον αλλά και τη δημόσια υγεία και την τουριστική του εικόνα. Η παύση λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη ρύπανση, με ακατέργαστα λύματα να καταλήγουν στη θάλασσα και σοβαρά προβλήματα να εντοπίζονται και στο δίκτυο ύδρευσης.

Το ζήτημα έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με την Deutsche Welle η γερμανική εφημερίδα taz σε οξύτατο δημοσίευμά της με τίτλο «Κολυμπώντας σε σκουπίδια και λάσπη» καυτηριάζει την αδιαφορία και τις παραλείψεις που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.

Την ίδια στιγμή πραγματοποιούνται αυτοψίες στον Βιολογικό Καθαρισμό λυμάτων της Πάτμου από οκτώ μηχανικούς της ΕΥΔΑΠ, με τη συνδρομή πέντε ειδικών οχημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζει εδώ και καιρό ο αγωγός και να διασφαλιστεί η πλήρης επαναλειτουργία του.

Η γερμανική taz «κατακεραυνώνει» την Πάτμο

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ρεπορτάζ, «αιτία της ρύπανσης είναι η κατεστραμμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων κι ένας αγωγός που έχει φράξει και που θα έπρεπε να οδηγεί τα λύματα στον βυθό. Σε πολλά σημεία του νησιού αναδυόταν καφετιά λάσπη από το σύστημα ύδρευσης, αντί πόσιμου νερού».

Το άρθρο αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης: την αρχική άρνηση του δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη, την παρέμβαση της Εισαγγελίας, την αποστολή τεχνικού κλιμακίου της ΕΥΔΑΠ στο νησί.

Σύμφωνα με την taz, «η μονάδα βιολογικού καθαρισμού ήταν μία εκ των πολλών, που κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 με στόχο να αντικαταστήσει το προβληματικό προϋπάρχον σύστημα της δεκαετίας του 1980. Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια, τέθηκε σε εφαρμογή με σημαντική καθυστέρηση το 2018». Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στην παραδοχή εν τέλει του δημάρχου ότι «τίποτα δεν λειτουργούσε κανονικά».

Σε άλλο σημείο σημειώνει ότι «η Πάτμος δεν είναι εξαίρεση. Στο κυκλαδίτικο νησί της Μυκόνου με πάνω από 10.000 κατοίκους τον χειμώνα, που όμως το καλοκαίρι κατακλύζεται από τουρίστες, ένας αγωγός ηλικίας 33 χρόνων έσπασε πρόσφατα στην παραλία Πλατύς Γιαλός μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουριστών. Για τους παραθεριστές αυτό σήμαινε: κολύμπι στη βρομιά».

Κλείνοντας τονίζει ότι «δεν είναι μόνο το θέμα των λυμάτων που ωθεί τη χώρα στα όριά της. Οι υποδομές στην Ελλάδα υποφέρουν κάτω από το βάρος του μαζικού τουρισμού – είτε πρόκειται για διακοπές ρεύματος, προβλήματα στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, μποτιλιαρίσματα».

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι «παρά τη ζέστη που εμμένει, την ακραία ξηρασία και τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο ελληνικός τουριστικός κλάδος οδεύει ξανά προς μια χρονιά ρεκόρ».