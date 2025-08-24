Εισαγγελική παρέμβαση για τα λύματα στην Πάτμο - Κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ στο νησί

Παρέμβαση του εισαγγελέα Δωδεκανήσου, διατάχθηκε μετά τις αποκαλύψεις για τις δυσλειτουργίες στον βιολογικό καθαρισμό της Πάτμου. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, σύμφωνα με το Star.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές Αρχές και ο δήμαρχος Πάτμου διαβεβαιώνουν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.



Συγχρόνως, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ απέστειλε στο νησί τεχνικό κλιμάκιο προκειμένου να θέσει εκ νέου σε λειτουργία τη μονάδα, η οποία αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα, τα οποία αποδίδονται σε θραύση υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 100 μέτρων, ο οποίος καταλήγει στην παραλία Χοχλακάς, με αποτέλεσμα λύματα να καταλήξουν στη θάλασσα. Ήδη δύτες έχουν αναλάβει την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο αντιδήμαρχος Πάτμου, Θωμάς Υψηλάντης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών δεν τέθηκε σε κίνδυνο, επισημαίνοντας παράλληλα την παλαιότητα των εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι, παρότι βυτιοφόρα άδειαζαν λύματα στον βιολογικό, αυτά δεν κατέληγαν ποτέ στη θάλασσα, γεγονός που επιβεβαιώνει το πρόβλημα στον αγωγό.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο εκσυγχρονισμού των αγωγών και των εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για την αντικατάστασή τους.

Σημειώνεται ότι σε ανακοίνωση που εξέδωσε, διέψευσε αναφορές ότι λύματα καταλήγουν στις βρύσες σπιτιών και αυλών.



Συγκεκριμένα, απαντώντας σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «λύματα που καταλήγουν στις βρύσες σπιτιών», αναφέρει ότι πρόκειται για «ισχυρισμό που παρουσιάζεται ως πραγματικό γεγονός».



«Το υλικό, video και φωτογραφίες, που συνοδεύει το δημοσίευμα παρουσιάζουν νερό να τρέχει από βρύση και λάστιχο ποτίσματος, χωρίς να προκύπτει από καμία πηγή ότι πρόκειται για λύματα.

Όπως είναι γνωστό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού το δίκτυο αποχέτευσης δεν συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης. Το οπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από ιδιωτικό ακίνητο (κατοικία) και δεν έχει καμία σχέση με άντληση λυμάτων ή λύματα σε βρύση, όπως βεβαιώνει και η ιδιοκτήτρια του ακινήτου.

Ο Δήμος Πάτμου καταδικάζει απερίφραστα τις πηγές που αυθαίρετα προχώρησαν στη δημοσίευση τέτοιων ανυπόστατων και ψευδών πληροφοριών, οι οποίες πλήττουν το νησί μας. Επιφυλάσσεται δε να προβεί σε κάθε εκ του Νόμου προβλεπόμενη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων του», αναφέρει ο κ. Τσαμπαλάκης.

