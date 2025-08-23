Διαψεύδει ο δήμαρχος Πάτμου ότι λύματα καταλήγουν στις βρύσες σπιτιών

Ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, διαψεύδει ότι λύματα καταλήγουν στις βρύσες σπιτιών και αυλών στο νησί.



Συγκεκριμένα, απαντώντας σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «λύματα που καταλήγουν στις βρύσες σπιτιών», αναφέρει ότι πρόκειται για «ισχυρισμό που παρουσιάζεται ως πραγματικό γεγονός».



«Το υλικό, video και φωτογραφίες, που συνοδεύει το δημοσίευμα παρουσιάζουν νερό να τρέχει από βρύση και λάστιχο ποτίσματος, χωρίς να προκύπτει από καμία πηγή ότι πρόκειται για λύματα.

Όπως είναι γνωστό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού το δίκτυο αποχέτευσης δεν συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης.

Το οπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από ιδιωτικό ακίνητο (κατοικία) και δεν έχει καμία σχέση με άντληση λυμάτων ή λύματα σε βρύση, όπως βεβαιώνει και η ιδιοκτήτρια του ακινήτου.

Ο Δήμος Πάτμου καταδικάζει απερίφραστα τις πηγές που αυθαίρετα προχώρησαν στη δημοσίευση τέτοιων ανυπόστατων και ψευδών πληροφοριών, οι οποίες πλήττουν το νησί μας. Επιφυλάσσεται δε να προβεί σε κάθε εκ του Νόμου προβλεπόμενη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων του», αναφέρει ο κ. Τσαμπαλάκης.