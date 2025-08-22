Πάτμος: Καφέ νερό σε σπίτια και αυλές - Εκτός λειτουργίας το εργοστάσιο του Βιολογικού

Αντιμέτωποι με μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης είναι οι κάτοικοι της Πάτμου, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι βοθρολύματα καταλήγουν τόσο στην θάλασσα όσο και στις δεξαμενές, αλλά και στις κατοικίες των σπιτιών τους.

Καφέ νερό βλέπουν στις βρύσες και τις αυλές των σπιτιών τους οι κάτοικοι, με τον δήμαρχο να κάνει λόγο για αρκετά παλαιό δίκτυο νερού. Πάντως, σίγουρα αυτό το νερό δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση από τους κατοίκους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμαρχος τονίζει πως το καφέ νερό που βλέπουν οι κάτοικοι δεν σχετίζεται με τον Βιολογικό. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το πρόβλημα με τον Βιολογικό, ενώ σημείωσε ότι γίνονται προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος αυτού.

Στο νησί μετέβη και κλιμάκιο της Περιφέρειας παίρνοντας δείγματα από το νερό. Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα αποτελέσματα, με τον δήμαρχο να υπογραμμίζει ότι θα λυθεί το πρόβλημα.

Όπως μεταδίδουν τα Πατμιακά Χρονικά, η δυσλειτουργία δεν αφορά μόνο τον υποθαλάσσιο αγωγό, αλλά κυρίως το ίδιο το εργοστάσιο επεξεργασίας, το οποίο φέρεται να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω μηχανικών βλαβών.

Το πρόβλημα αυτό έχει προκαλέσει μια δυσοσμία που γίνεται αισθητή σε όλο το νησί της Πάτμου.