Έκλεψε κοσμήματα 23.000 ευρώ από σπίτι στην Πάτμο και τον συνέλαβαν στο πλοίο για Καβάλα
Χειροπέδες σε διαρρήκτη εν πλω μετά από εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας.
Ένας 40χρονος που εισέβαλε σε σπίτι στην Πάτμο ενώ οι ιδιοκτήτες του απουσίαζαν, άρπαξε χρυσά και κοσμήματα αξίας 23.000 ευρώ και έφυγε ανενόχλητος.
Λίγες ώρες μετά, ωστόσο, η τύχη του τελείωσε. Σύμφωνα με τη Ροδιακή, ο δράστης επιβιβάστηκε σε πλοίο της γραμμής με προορισμό την Καβάλα, την ώρα που ο ιδιοκτήτης της οικίας είχε διαπιστώσει τη διάρρηξη και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές, που ξεκίνησαν έρευνες.
Σε Αστυνομία και Λιμενικό σήμανε συναγερμός. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και διαπιστώθηκε παράλληλα ότι βρισκόταν στο πλοίο. Υπήρξε επικοινωνία με τον καπετάνιο, ο οποίος έδωσε εντολή να εντοπιστεί ο άνδρας και να απομονωθεί σε ειδικό χώρο. Βρέθηκε να έχει στην κατοχή του τα χρυσαφικά, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ ο ίδιος παραδόθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές Αρχές, προκειμένου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.