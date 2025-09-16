Ακατάλληλο για πόση το νερό στο Λιτόχωρο - Βρέθηκε νεκρό ζώο στο φαράγγι του Ενιπέα

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στο Λιτόχωρο της Πιερίας μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού αλόγου στο φαράγγι του Ενιπέα με τις τοπικές αρχές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για το νερό.

Ειδικότερα, για προληπτικούς λόγους ανακοινώθηκε ότι το νερό μέχρι νεωτέρας θεωρείται ακατάλληλο για κατανάλωση μόνο, όμως για το Λιτόχωρο του Δήμου Δίου - Ολύμπου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το μικρό άλογο εντοπίστηκε νεκρό σε μεγάλο υψόμετρο στο φαράγγι του Ενιπέα και σήμανε εν συνεχεία συναγερμός τόσο στις τοπικές αρχές, αλλά και στη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Δίου Ολύμπου. Οι πολίτες ενημερώθηκαν άμεσα προκειμένου να μην καταναλώνουν το νερό, για όσο διάστημα χρειαστεί.

Εκτός από το γεγονός ότι το νερό περνά από το αντλιοστάσιο της περιοχής και γίνεται η απαραίτητη επεξεργασία και χλωριώνεται, έχει ξεκινήσει και απολύμανση του νερού ώστε οι τοπικές αρχές να είναι βέβαιες ότι θα είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Μέχρι τότε οι πολίτες δεν θα πρέπει να το καταναλώνουν και να το χρησιμοποιούν και θα ενημερωθούν με τα νεότερα, όταν οι αρχές θα είναι βέβαιες για την καταλληλότητά του.