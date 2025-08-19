Σκάφος έπεσε πάνω σε ύφαλο στην Πάτμο: Τραυματίστηκε τουρίστρια - Συνελήφθη ο καπετάνιος

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στην Πάτμο, όταν μια 62χρονη Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε πάνω σε σκάφος με 11 επιβάτες τη στιγμή που αυτό έπεσε πάνω σε ύφαλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, η γυναίκα γλίστρησε από σκάλα του σκάφος, όταν αυτό επιβράδυνε απότομα, πιθανότητα επειδή έπεσε σε ύφαλο στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του νησιού.

Η 62χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Πάτμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ρόδου για περαιτέρω φροντίδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την επιθεώρηση του υφάλου από δύτη, διαπιστώθηκε πως είχε σπάσει το δεξί πηδάλιο.

Ο 64χρονος καπετάνιος του σκάφους συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν τον απόπλο του τουριστικού σκάφους μέχρι να δοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.