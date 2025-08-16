«Λαμπάδιασε» τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα - Σώοι όλοι οι επιβάτες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κέρκυρα, όταν τουριστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή Τρουμπέτα.



Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, όλοι οι επιβαίνοντες, περίπου 50 άτομα, κατάφεραν να αποβιβαστούν έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία τους.



Το λεωφορείο μετέφερε τους τουρίστες προς την παραλία για μπάνιο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του οχήματος.



Στο σημείο κατέφθασαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.