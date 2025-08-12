Σοκαριστικό ατύχημα στον Λυκαβηττό - Τουρίστας έπεσε από μεγάλο ύψος στον γκρεμό

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου 2025 στον Λυκαβηττό, με έναν νεαρό τουρίστα να πέφτει από μεγάλο ύψος στον γκρεμό που υπάρχει μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται κι ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ο άνδρας (ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι ηλικίας 25-30 ετών και τουρίστας από το εξωτερικό) έπεσε στο κενό από το άκρο του προαυλίου του Αγίου Γεωργίου, όπου είναι τοποθετημένη μια μαρμάρινη πλάκα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έπεσε πρώτα στα βράχια που είναι από κάτω και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο -όπου περνούν τα σκαλιά.

Άτομα που ήταν στο σημείο κάλεσαν το 112 και στην περιοχή έφτασε αρχικά μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μαζί με δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο την πρόσβαση στην εκκλησία, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο.

Οι πυροσβέστες, με διασωστικό εξοπλισμό, και τη συνδρομή του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία και τον απομάκρυναν από το σημείο. Για να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι αν παρασύρθηκε από τον αέρα την ώρα της λήψης φωτογραφίας.